Побит рекорд по числу людей в космосе

После запуска миссии Inspiration4 компанией SpaceX побит рекорд по числу одновременно находящихся в космосе людей, продержавшийся более четверти века. Об этом сообщает РИА Новости.

Отмечается, что в марте 1995 года на низкой околоземной орбите находились 13 человек, тогда как в настоящее время — 14.

О том, что после запуска миссии Inspiration4 будет побит 25-летний рекорд по числу людей, одновременно находящихся в космосе, предупреждал историк космонавтики Александр Железняков. Специалист напомнил, что в марте 1995 года в космосе одновременно находились 13 человек. Из них шесть — на российской орбитальной станции «Мир» и семь — на американском корабле Space Shuttle Endeavour.

В настоящее время в космосе находятся 14 человек. На МКС — семь человек из США, России, Франции и Японии. Три тайконавта — на китайской орбитальной станции Tiangong. В ходе гражданской миссии Inspiration4 при помощи ракеты Falcon 9 на космическом корабле Crew Dragon на околоземную орбиту отправились еще четыре человека.