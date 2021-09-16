Умер бывший тренер ЦСКА Душан Ивкович

Сербский баскетбольный тренер Душан Ивкович скончался в возрасте 77 лет. Об этом сообщает SportKlub со ссылкой на его друга Горана Калинича.

Специалист умер в больнице в Белграде, куда попал в результате попадания воды в легкие.

Ивкович является одним из самых успешных европейских тренеров всех времен. Специалист возглавлял «Партизан», «Арис», «Раднички Белград», «Шибеник», «Воеводину», ПАОК, «Панионис», «Олимпиакос», АЕК, ЦСКА, «Динамо» и «Анадолу Эфес».

Армейский клуб под руководством сербского специалиста трижды выиграл чемпионат России — в 2003, 2004 и 2005 годах. В 2012 году он признавался лучшим тренером Евролиги, после того как греческий «Олимпиакос» вместе с ним выиграл турнир.

С 1988 по 1995 годы тренер возглавлял сборную Югославии и выиграл с ней три титула чемпионов Европы и один раз — чемпионат мира. В 2016 году он объявил о завершении карьеры.