ЦСКА в девятый раз подряд выиграл Единую лигу ВТБ

Московский баскетбольный клуб ЦСКА в девятый раз подряд стал победителем Единой лиги ВТБ. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В четверг, 10 июня, красно-синие в Москве одержали третью победу над казанским УНИКСом и всухую выиграл финальную серию. Встреча завершилась со счетом 89:81 (29:24, 23:16, 25:26, 12:15) в пользу ЦСКА.

Самым результативным игроком встречи стал легкий форвард гостей Джон Браун. На его счету 25 очков. У армейцев больше всех очков набрал тяжелый форвард Торнике Шенгелия, в его активе 19 очков.

Нынешний розыгрыш Единой лиги ВТБ стал 13-м. В прошлом году из-за пандемии коронавируса турнир был досрочно прекращен, поэтому победитель не определялся. Из 12 остальных сезонов в 11 первенствовали армейцы. Один титул на счету подмосковных «Химок».