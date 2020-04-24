Президент ЦСКА рассказал о пользе пива для российского баскетбола

Президент московского баскетбольного клуба ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о путях выхода из финансового кризиса для российских команд. Об этом сообщает принадлежащий Григорию Березкину РБК.

По словам функционера, клубам потребуется поддержка государства, выраженная не в субсидиях, а в «правильных законах». Один из них, по мнению Ватутина, должен позволить продавать пиво на матчах. Это поможет командам заработать.

Президент армейцев также отметил, что остановленные из-за пандемии коронавируса баскетбольные соревнования лучше объявить завершенными и начать спокойно готовиться к следующему сезону. На данный момент пауза объявлена в большинстве мировых турниров, в том числе в Евролиге.

В ноябре прошлого года сообщалось, что все ведущие футбольные клубы России поддержали законопроект о возвращении пива на стадионы. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев, один из авторов инициативы, заявил, что проблем с безопасностью не возникнет.

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