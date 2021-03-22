Российский баскетболист потребовал у бывшего клуба 40 миллионов за увольнение

Российский баскетболист Дмитрий Кулагин потребовал у бывшего клуба «Локомотива-Кубань» 40 миллионов рублей за увольнение. Об этом сообщается в Telegram-канале Mash.

По информации источника, причиной стали разногласия между 28-летним игроком и клубом при расторжении контракта летом прошлого года. «Локомотив» требовал от спортсмена отказа от двух зарплат и уменьшения указанной в договоре суммы компенсации. Баскетболист не согласился с предложенными условиями.

Кулагин обратился с иском в Останкинский суд и потребовал 29,2 миллиона за незаконное увольнение, 8 миллионов зарплаты, а также бонусы и премии на сумму 1,1 миллиона рублей. Также он намерен получить 463 тысячи в качестве компенсации за моральный ущерб.

На данный момент Кулагин находится без клуба. Он играл за «Локомотив-Кубань» с 2017 по 2020 год. В составе московского ЦСКА баскетболист побеждал в Евролиге и дважды становился чемпионом Единой лиги ВТБ.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



