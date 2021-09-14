Умер двукратный олимпийский чемпион в составе сборной СССР

Двукратный олимпийский чемпион в метании молота Юрий Седых умер на 67-м году жизни

Двукратный олимпийский чемпион в метании молота в составе сборной СССР Юрий Седых умер в возрасте 66 лет. Об этом в Twitter сообщил первый вице-президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Сергей Бубка.

Функционер выразил соболезнования и напомнил, что мировой рекорд Седых, который тот установил 35 лет назад, до сих пор не побит. Причины смерти легкоатлета не уточняются.

Седых одержал победы на Олимпийских играх в 1976 и 1980 годах. Он также завоевал серебряную награду на Играх-1988. Спортсмен становился чемпионом и вице-чемпионом мира. В 1986 году Седых отправил молот на 86,74 метра. Этот результат остается непревзойденным.

26 августа умер двукратный олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной СССР Владимир Шадрин. Спортсмену было 73 года.

