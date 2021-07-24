Бывший игрок КХЛ и участник Олимпиады умер в 45 лет

Бывший защитник сборной Казахстана Евгений Пупков умер в возрасте 45 лет от коронавируса. Об этом сообщает «Р-Спорт».

Пупков известен по выступлениям за клубы Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Алматы пригласил его войти в тренерский штаб клуба в сезоне-2021/2022.

В составе сборной Казахстана Пупков стал участником Олимпиады в Турине в 2006 году. На клубном уровне хоккеист представлял СКА, «Амур», «Автомобилист», «Химик», «Иртыш» и другие команды.

В мае сообщалось о смерти другого экс-игрока КХЛ Владислава Егина. Он скончался в возрасте 32 лет от осложнений после перенесенного коронавируса. Профессиональные выступления спортсмен завершил в 26 лет. Его последней командой стал «Липецк» из Высшей хоккейной лиги (ВХЛ).