Умер двукратный олимпийский чемпион по хоккею в составе сборной СССР

«Спартак» сообщил о кончине ветерана команды, советского хоккеиста Владимира Шадрина. Заявление доступно на сайте москвичей.

Шадрин умер в возрасте 73 лет. О причинах смерти не сообщается. Красно-белые выражают соболезнования родным и близким бывшего хоккеиста «Спартака».

Шадрин — двукратный олимпийский чемпион и пятикратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы в составе сборной СССР. Цвета «Спартака» нападающий защищал с 1965-го по 1979 год. На его счету 213 шайб в 445 матчах за красно-белых, трижды становился чемпионом СССР. Последние четыре сезона своей клубной карьеры Шадрин провел за рубежом. В Японии советский хоккеист выступал за «Одзи Сейси».

В составе советской сборной Шадрин провел 71 матч и забросил 45 шайб на чемпионатах мира и Европы и в рамках олимпийских турниров. С 1983 года — заслуженный мастер спорта СССР.