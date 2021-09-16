Российскую базу в Таджикистане усилят модернизированными танками Т-72Б3М

Российская база в Таджикистане на фоне ситуации в Афганистане получит танки Т-72Б3М

Модернизированные танки с улучшенной защищенностью экипажа Т-72Б3М усилят российскую военную базу в Таджикистане на фоне ситуации в Афганистане. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа (ЦВО).

10 сентября начальник автобронетанковой службы ЦВО Ханиф Беглов сообщил, что российская военная база Таджикистана до конца 2021 года получит порядка 100 единиц бронетанкового вооружения в связи с обострением ситуации в Афганистане.

Т-72Б3М — одна из новинок, в которой установлены метеодатчик и современный баллистический вычислитель, усовершенствован стабилизатор вооружения, а также введен автомат сопровождения цели (АСЦ). Вследствие этого точность ведения огня значительно выросла.

В августе Россия усилила военную базу в Таджикистане противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) «Корнет». Ими были вооружены артиллерийские подразделения. Комплексы предназначены для поражения бронированной техники противника и воздушных целей, кроме того, вертолетов и беспилотников. Максимальная дальность стрельбы «Корнетов» составляет 5500 метров.