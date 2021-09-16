Стала известна реакция россиян на введение в Турции новых ограничений

Россияне не стали отказываться от поездок в Турцию из-за новых ковидных ограничений

Российские туристы не планируют отказываться от поездок в Турцию из-за введения в республике новых коронавирусных ограничений. О такой реакции в четверг, 16 сентября, стало известно РИА Новости.

По словам представителей туристической отрасли, решение властей страны принимать только тех российских путешественников, у которых имеются сертификаты о вакцинации «Спутником V», не привело к массовой отмене туров.

Привитым другими препаратами туристам необходимо предоставить результаты ПЦР либо теста на антиген.

Ранее сообщалось, что с 14 сентября Турция перестала пускать в страну отдыхающих из России, привитых «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком». Теперь им придется сдавать ПЦР-тест, сделанный не ранее чем за 72 часа до прибытия, или тест на антиген (за 48 часов до прибытия) при въезде на курорты республики.