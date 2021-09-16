Россиянам объяснили правила свободного перемещения по Турции

Российским туристам объяснили правила свободного перемещения по Турции. Разъяснения опубликовало посольство России в Анкаре на своем сайте.

По заявлению турецких властей, россияне, въехавшие на территорию республики с сертификатами вакцинации или документами о перенесенном заболевании, могут свободно перемещаться внутри страны на самолете, поезде или автобусе. Это же правило относится и к туристам, имеющим при себе отрицательный результат ПЦР-теста, сроком не более 72 часов, или экспресс-теста на антиген, сроком не более 48 часов.

Отмечается, что в случае истечения срока давности этих документов, необходимо пройти повторное тестирование.

Ранее в сентябре Турция усложнила въезд для привитых двумя видами вакцин россиян. Так, страна начала пускать в страну без ПЦР-теста только тех россиян, которые привиты двумя компонентами препарата «Спутник V».