Политтехнолог раскрыл переговоры КПРФ с соратниками Навального

Политтехнолог Баширов о навальнистах и КПРФ: эти люди давно не думают о репутации

Одно из крыльев КПРФ тесно взаимодействует со сторонниками Алексея Навального (учредитель ФБК, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, и признанного экстремистской организацией), обсуждаются вопросы о взаимном сотрудничестве. Именно это, а также необходимость отчитаться перед спонсорами, могло стать причиной провальной кампании по агитации за кандидатов в Госдуму в этом году. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал политтехнолог Марат Баширов.

15 сентября сторонники Навального опубликовали список кандидатов, за которых предлагают проголосовать на выборах в Госдуму. Такая кампания проводится оппозицией во время каждых выборов, но в этот раз избирателей удивило то, что большинство потенциальных членов Госдумы состоят в КПРФ. Имеются также кандидаты с судимостями и бывшие члены ОПГ.

Баширов заметил, что винить в провале этого года только Навального не совсем справедливо — фактически его штаба давно не существует, сохранились только остатки организации, члены которой в большей степени работают за рубежом.

«У них не было возможности выдвигаться самостоятельно, поэтому они прислоняются к тому, кто имеет очевидные шансы пройти в Госдуму. И КПРФ, очевидно, входит в этот список, — объяснил политолог. — Одно из крыльев коммунистов, в частности, член партии Валерий Рашкин, уже вело переговоры с навальнистами, обсуждались вопросы взаимодействия с командой, так что удивляться здесь, по большому счету, нечему. Само "Умное голосование" — это профанация, оно не работает и хорошо только для того, чтобы отчитываться за деньги».

После того, как выборы пройдут и кандидаты от КПРФ займут места в Госдуме, соратники Навального заявят, что это произошло исключительно благодаря их усилиям, в то время, как на самом деле речь идет о банальной статистике, полагает Баширов. Что касается репутации кампании голосования, которая, очевидно, серьезно пострадала после публикации списка кандидатов, то, как считает политтехнолог, она уже давно никого не беспокоит. «Умное голосование» перестало выполнять даже свои формальные функции, превратившись в своеобразную предвыборную махинацию, добавил эксперт.

«Даже те люди, которые начинали с Навальным, постепенно отваливаются от проекта, как, например, "Альянс врачей". Создательница профсоюза Анастасия Васильева сегодня заявила, что очень разочарована происходящим, что навальнисты совершенно не думают о тех сторонниках, которые остались на территории России, и попросила больше не ассоциировать ее организацию с ФБК. Так что рассуждать о репутации господина [Леонида] Волкова здесь бессмысленно», — считает Баширов.

Несмотря на провал, политолог уверен, что проект продолжит существовать, по крайней мере, пока находятся спонсоры, готовые его проплачивать.

«Пока спонсоры дают деньги, штаб Навального будет раскручивать проект, будет о нем говорить. Но, еще раз, это не действенный инструмент, а просто осваивание выделенных средств, причем очень легкое. Ты сам ничего не делаешь — просто называешь фамилию и, по теории вероятности, кто-то из выбранных тобой кандидатов побеждает. Что до самого Навального, то он к этому имеет мало отношения. Кстати, большинство тех, кто оказался в списках, не очень хотели бы, чтобы их ассоциировали с оппозиционером, — заметил Баширов. — Заносил ли кто-то из КПРФ деньги навальнистам, не знаю — свечку никто не держал. Но то, что одно из крыльев КПРФ с ними взаимодействует, ни для кого не секрет».

Политтехнолог напомнил, что КПРФ — очень большая партия с сильными региональными ячейками, самостоятельно принимающими решения. Баширов уверен, что в Москве, например, это решение точно было самостоятельным, его приняли бы даже в случае недовольства лидера партии Геннадия Зюганова.

Соратники Алексея Навального ранее призвали россиян голосовать за действующего депутата нижней палаты парламента от КПРФ, бывшего министра спорта России Бориса Иванюженкова. Политик имел отношение к Подольской ОПГ. Также против него в 1989 и 1992 годах возбуждали уголовные дела по обвинению в изнасиловании и незаконном хранении оружия, однако они были прекращены.