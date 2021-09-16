Непристойные действия авиапассажиров попали на видео и вызвали возмущение в сети

Пара пассажиров самолета совершала непристойные движения во время полета на глазах у остальных попутчиков и попала на видео. Ролик опубликовал The Sun.

На кадрах, снятых одним из очевидцев, видно, как мужчина держит свой напиток, откинувшись в кресле, а его спутница наклоняется к его коленям. После этого пара начинает целоваться, а затем женщина откидывает волосы назад и снова продолжает нагибаться к ногам попутчика.

Отмечается, что инцидент произошел на борту авиакомпании Ryanair. Опубликованное видео вызвало возмущение пользователей сети. Издание обратилось к перевозчику за дополнительными комментариями.

