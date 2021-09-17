В Новосибирске представили спектакль к 200-летию Достоевского

Старейший театр Новосибирска «Красный факел» представитель спектакль, приуроченный к 200-летию со дня рождения писателя Федора Достоевского. Об этом сообщает ТАСС.

Постановка основана на пьесе «Невозможное чудо» — она создавалась по мемуарам жены классика. «Я решил перечитать его биографию, решил перечитать письма, и как-то оказалось, что близко юбилей, и появилась мысль к юбилею написать пьесу», — пояснил драматург и автор «Невозможного чуда» Алексей Куралех.

Работа над спектаклем началась весной. В нем затронули отношения писателя с супругой Анной Сниткиной и охватили 15 лет его жизни: от знакомства с будущей женой до смерти. Именно со Сниткиной Достоевский пережил гибель двух детей, и именно она помогла ему написать роман «Игрок».

Действие постановки разворачивается в Санкт-Петербурге, хотя иногда ее герои посещают Москву и немецкий курорт Висбаден. Спектакль рассказывает о литературной карьере Достоевского, его спорах с другими авторами и историях, связанных с его семейной жизнью.