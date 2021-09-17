Аланис Мориссетт вспомнила о домогательствах продюсера в подростковом возрасте

Канадская поп-певица и актриса Аланис Мориссетт вспомнила о харассменте со стороны своего продюсера. Об этом сообщает издание Slate со ссылкой на документальный фильм об артистке Jagged.

В беседе с режиссером Элисон Клейман 47-летняя исполнительница рассказала, что во времена ее подростковой кинокарьеры она могла оставаться в студии до трех часов ночи. Однако в какой-то момент продюсер «отворачивал камеры» и домогался артистку. «Теперь я знаю, что они все педофилы», — заявила она. Мориссетт подчеркнула, что долгое время убеждала себя в том, что все ее контакты с мужчинами в то время происходили по обоюдному согласию.

Знаменитость также поделилась, что мужчины-участники ее группы в 1990-е во время гастролей всегда снимали отдельный гостиничный номер специально для секса с ее фанатками.

Как отмечает издание, Мориссетт пожалела о своих словах для документального фильма и обвинила интервьюировавшую ее Клейман в том, что та воспользовалась уязвимостью поп-певицы во время послеродовой депрессии и связанной с пандемией COVID-19 самоизоляции.

Ранее Аланис Мориссетт рассказала, что в подростковом возрасте ее изнасиловали несколько мужчин. Исполнительница призналась, что никогда раньше публично не поднимала эту тему, отметив, что ей понадобились годы терапии, чтобы полностью осознать произошедшее.