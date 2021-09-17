Лукашенко заявил о принадлежности Вильнюса и Белостока Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко во время выступления на форуме патриотических сил «Символ единства» заявил, что страна не предъявляет территориальных претензий соседним государствам. Отрывок из выступления опубликовал Telegram-канал «Пул первого».

«В отношениях со всеми мы стремимся к миру и дружбе. Мы никогда не зарились на чужой каравай или клочок земли. Нам своего хватает», — отметил белорусский лидер. В то же время он назвал Белосток и Вильнюс белорусскими землями, при этом подчеркнув, что страна не напоминает об этом Польше и Литве.

Мероприятие было посвящено новому государственному празднику Дню народного единства, который отмечается 17 сентября. Соответствующий указ был подписан в июне этого года.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия готова договариваться со странами Европейского союза (ЕС) по всем имеющимся проблемам. По его словам, решать вопросы стоит путем переговоров, а не с позиции силы или посредством оказания санкционного давления на Белоруссию.