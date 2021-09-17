В магазине нижнего белья раскрыли способы выбора подходящего бюстгальтера

Эксперты: при выборе нижнего белья нужно обращать внимание на пояс и бретели бюстгальтера

Эксперты раскрыли способы подобрать правильный размер бюстгальтера. Их рекомендации приводит Independent.

Сотрудники британской сети магазинов нижнего белья Boux Avenue опросили 41 380 женщин и выяснили, что только 19 процентов из них носят бюстгальтеры подходящего размера. Исследование также показало, что 81 процент респонденток ежедневно надевает белье неправильной посадки. В свою очередь 26 процентов покупают бюстгальтеры с чересчур крупными чашками.

По словам бизнес-партнера Boux Avenue Ли-Энн Нортон (Lee-Anne Norton), при выборе подходящего нижнего белья в первую очередь необходимо обращать внимание на пояс бюстгальтера: он должен слегка оттягиваться и в то же время не пережимать тело. В противном случае изделие окажется велико.

«Пояс удерживает 80 процентов веса вашей груди, и если со временем он станет слишком свободным, то задняя часть бюстгальтера будет задираться», — пояснила специалист по подгонке белья Мишель Пирси (Michelle Piercy).

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Она также отметила, что важную роль в поддержке груди играют бретели: они должны сидеть достаточно плотно и не соскальзывать с тела. Кроме того, при выборе бюстгальтера с косточками необходимо следить, чтобы они не упирались в грудную клетку и не вызывали болевых ощущений.

Также, по словам Нортон, не стоит выбирать изделие с чересчур тесными чашками, однако они должны плотно прилегать к телу. «В идеале пространство между чашками располагается ровно по центру грудной клетки. Если его положение смещено, значит, вы выбрали изделие неправильного размера», — заключила эксперт.

В июне бывшая работница магазина нижнего белья перечислила главные ошибки женщин при покупке бюстгальтера. Блогерша Мэддисон Энн (Madison Anne) сняла видео, в котором продемонстрировала разницу между неподходящим и правильным размерами белья.