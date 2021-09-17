В Туве нашли древний рисунок быка

В Туве, в районе поселка Хондергей, археологи обнаружили древний геоглиф из камней в форме быка эпохи ранней бронзы. Об этом сообщает ТАСС.

По словам представителя компании «Красноярская геоархеология» Тимофея Ключникова, это единственное подобное изображение в Центральной Азии. Возраст рисунка, выложенного из галечника и фрагментов песчаника, может достигать четырех тысяч лет.

Его назначение остается неизвестным, однако предполагается, что он может быть связан с распространенным в то время культом быка.

Отмечается, что геоглифы — это изображения или геометрические узоры, которые нанесены на поверхность земли. Как правило, их размеры колеблются от четырех до сотен метров, поэтому их можно заметить только с воздуха.

Ранее в сентябре археологи Древнерусской экспедиции обнаружили уникальный инженерный набросок, созданный европейскими мастерами. Его нашли на территории города Александрова Владимирской области. По словам начальника экспедиции Сергея Томсинского, находка представляет собой схему, выполненную на глиняной черепице до ее обжига.