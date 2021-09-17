Пропавший кот вернулся к хозяевам спустя десять лет

Independent: семья из Шотландии воссоединилась с пропавшим десять лет назад котом

Пропавший кот в шотландском городе Абердин вернулся к хозяевам спустя десять лет. О долгожданном воссоединении сообщает издание Independent.

Нил и Люси Хендерсон завели котенка и дали ему кличку Форбс. У котенка оказался дружелюбный характер, и владельцы очень привязались к нему. В марте 2011 года Форбс пропал. Семья несколько месяцев разыскивала питомца. Хендерсоны расклеивали объявления, обходили весь район и просили людей проверять гаражи в надежде найти кота, но безуспешно. После девяти месяцев поисков шотландцы свыклись с мыслью, что с котом произошло худшее.

В 2021 году семье, которая к этому времени переехала в Эдинбург, позвонил сотрудник организации по спасению животных Грег Стивенсон. Он сообщил, что у кота, которого ему передали несколько дней назад, обнаружен микрочип, где указаны их данные. Оказалось, что животное обнаружил местный житель всего в паре километров от того места, где он пропал. Кот выглядел исхудавшим и больным, и нашедший передал его организации по спасению животных.

«Моя жена позвонила мне, когда я ехал по трассе, и сказала, чтобы я разворачивался. Я был ошарашен новостью о возвращении Форбса. Меня переполняли эмоции. Я сразу же развернулся, чтобы поехать домой», — рассказал хозяин животного.

На следующий день Хендерсоны отправились в Абердин. Нил подчеркнул, что сразу узнал питомца. «Форбс крепко обнял меня, поэтому, надеюсь, он вспомнил нас», — отметил он.

С момента возвращения домой кот восстановил те же привычки, которые у него были до исчезновения. «Раньше я не спал допоздна, и Форбс приходил в комнату и начинал мяукать до тех пор, пока я не выключал компьютерную игру и не шел спать. Тогда он приходил ко мне обниматься. Сейчас он начал делать то же самое», — пояснил Хендерсон.

Ранее сообщалось, что домашний кот сбежал от жительницы американского штата Массачусетс и вернулся домой спустя шесть лет. Оказалось, что другая семья несколько месяцев подкармливала кота, а затем решила приютить его.

