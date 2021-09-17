Малахов вспомнил о расплакавшейся из-за Павла Воли Памеле Андерсон

Телеведущий Андрей Малахов рассказал о том, как шутки комика Павла Воли довели актрису и фотомодель Памелу Андресон до слез. Историю о том, как актриса расплакалась, он вспомнил в Instagram.

По словам Малахова, в 2007 году Андерсон была приглашенной звездой на церемонии «Кинонаграды MTV». Ведущий заявил, что тогда ради знакомства с ней «олигархи меняли билеты в Лондон на экономический форум, а селебрити выстраивались в очередь у входа в клуб "Рай"».

Однако на вечеринке, которая проходила после церемонии, Андерсон сидела в «самом дальнем углу в слезах». «На приглашенной звезде не было лица после издевок Павла Воли и непрекращающихся колкостей ведущих со сцены (про ее бюст не шутил тогда только ленивый)», — написал Малахов.

Телеведущий решил поддержать Андерсон. Он подошел к актрисе, сказал ей, что она выглядит просто невероятно, и посоветовал не слушать издевки комиков. По словам Малахова, актриса поблагодарила его и попросила обнять. «А я ответил, что могу даже поцеловать!» — заключил он.

Ранее Малахов рассказал, почему рассорился с телеведущим Дмитрием Борисовым, с которым его связывали дружеские отношения. Малахов сообщил, что в 2017 году, когда он решил перейти работать с Первого канала на ВГТРК, то сам предложил редакторам кандидатуру Борисова в качестве замены.