Малахов рассказал о своей первой любви

Телеведущий Андрей Малахов рассказал в интервью актрисе Ирине Безруковой о своей первой любви. Запись их беседы опубликована на YouTube-канале «Начало».

«Я влюбляться начал рано. Я прямо в первом классе подарил альбом с марками девочке из класса. Таня Москаленко ее звали», — рассказал телеведущий.

49-летний Малахов объяснил, что получил этот альбом в подарок от родственников, а затем решил передарить однокласснице. Он отметил, что предмет считался крайне ценным для своего времени, так как был произведен в ГДР. «Я, по-моему, сам больше в возбуждении прыгал, чем она радовалась этому альбому», — поделился Малахов.

Телеведущий также ответил на вопрос Безруковой о том, важна ли для него романтика. «Романтику мы сами должны создавать. Особенно с годами, когда цинизм всего окружающего мира зашкаливает. (...) Мне кажется, что это то чувство, которое ты сам должен культивировать и придумывать», — поделился он.

Ранее Малахов раскрыл информацию о гонорарах, которые получают участники его шоу. Так, за последний год выплаты участникам ток-шоу уменьшились. От 200 до 500 тысяч рублей за эксклюзивное интервью могут получить члены семей известных людей после скандала с их участием или смерти. От 100 до 150 тысяч рублей за интервью получают звезды 90-х, а от 20 до 50 тысяч рублей платят частым участникам различных ток-шоу. При этом некоторые знаменитости просят гораздо большие гонорары.