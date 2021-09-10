Малахов рассказал о предательстве Борисова

Телеведущий Андрей Малахов рассказал о взаимоотношениях с ведущим Дмитрием Борисовым, с которым он работал на Первом канале. Воспоминаниями шоумен поделился в интервью для YouTube-канала «Просто о сложном с Софико Шеварнадзе».

По словам Малахова, когда в 2017 году он решил перейти работать с Первого канала на ВГТРК, то сам предложил редакторам кандидатуру Борисова в качестве замены. «Я когда переходил, я же заранее всех предупреждал и говорил: "Если вам нужен ведущий, возьмите Диму Борисова, мне кажется, что он должен справиться"», — вспомнил журналист.

Затем Малахов узнал, что Борисов уже записывает программы «Пусть говорят». Телеведущий спросил у коллеги, правда ли, что съемки уже идут, Борисов ответил утвердительно. «Он мне написал: «Да, все в этом мире как крыло бабочки». Завуалированно так. Я понял, что это какая-то глупость», — добавил Малахов.

Он также отметил, что их с Борисовым связывали дружеские отношения, однако после рабочего инцидента ему пришлось поменять спортзал, чтобы не пересекаться с бывшим коллегой.

В 2019 году Малахов рассказал, сколько денег он получал во время работы на Первом канале, и назвал примерный размер заработка на «России 1». По словам ведущего, на Первом канале он получал 50 тысяч долларов в месяц (3,2 миллиона рублей по текущему курсу). Он признался, что больше него зарабатывали только ведущие Владимир Познер и Иван Ургант.

Андрей Малахов работал на Первом канале с 1992 года. С 2001-го он вел на телеканале ток-шоу — сначала «Большую стирку», затем «Пять вечеров», а после — «Пусть говорят» и «Сегодня вечером». На «России 1» он стал ведущим собственного ток-шоу «Андрей Малахов.

