Андрей Малахов плеснул водой в известного телеведущего в эфире шоу

Телеведущий Андрей Малахов в эфире шоу «Я вижу твой голос» плеснул водой из стакана в своего коллегу Владимира Маркони. Об этом пишет «КП».

Шоумену не понравилось, что последний пытался запутать экспертов. Также Малахов признался, что испытывал сильный стресс на съемках. «Мне обещали, что будет весело! А на деле — нервов больше, чем в "Прямом эфире"! Все-таки ты чувствуешь большую ответственность, когда помогаешь человеку выиграть миллион рублей», — сказал он.

По правилам шоу в каждом выпуске участники и эксперты обсуждают героев, а они весь выпуск хранят молчание. Среди них могут быть представители разных профессий, и звездному жюри нужно догадаться, кто поет, а кто — нет.

Ранее Малахов раскрыл информацию о том, какие гонорары получают участники его шоу. Так, за последний год выплаты участникам ток-шоу уменьшились. От 200 до 500 тысяч рублей за эксклюзивное интервью могут получить члены семьи известных людей после скандала с их участием или смерти. От 100 до 150 тысяч рублей за интервью получают звезды 90-х, а от 20 до 50 тысяч рублей платят частым участникам различных ток-шоу. При этом некоторые знаменитости просят гораздо большие гонорары.