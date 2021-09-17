Челябинский хоккейный клуб запустил благотворительный проект «ДоброТрактор»

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» совместно с фондом «Подарок ангелу» запустил продолжение благотворительного проекта «ДоброТрактор». Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

Так, спортивная команда объявила о старте сбора детских рисунков на хоккейную тематику.

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«Номера игроков, фамилии и надпись "Трактор!" на джерси будут выполнены #Доброшрифтом». (...) 50 первых иллюстраций также будут нанесены на форму игроков. Все рисунки, начиная с 51-го, будут использованы в оформлении предматчевой программы и в социальных сетях», — говорится на официальном сайте.

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Игровые джерси будут выставлены на аукцион, вырученные средства с которого пойдут на помощь детям с детским церебральным параличом. Отсканированные изображения можно отправлять на почту dobrotraktor@hctraktor.org.

Известно, что в 2020 году организаторам данной инициативы удалось собрать 457 тысяч рублей.

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Ранее сообщалось, что 98-летний российский ветеран Николай Власов стал шить сумки для помощи детям с особенностями. Благотворительный проект «Благошоппер» придумала его внучка Анна. Это было домашнее задание, которое ей дали на одном из уроков в московской школе. К настоящему моменту Власов изготовил уже 105 льняных сумок.