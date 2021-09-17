На российской трассе в ДТП с пьяным водителем «КамАЗа» погибли пять человек

В Воронежской области произошло ДТП с «КамАЗом», погибли пять человек

На трассе Р-298 Курск — Саратов в Панинском районе под Воронежем в ДТП с пьяным водителем «КамАЗа» погибли пять человек, еще двое пострадали. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

По данным ведомства, 51-летний водитель «КамАЗа» наехал на стоящий Ford и грузовой автомобиль Volvo, которые остановились из-за ранее совершенного ДТП.

В МВД сообщили, что все пятеро погибших находились в автомобиле Ford, в том числе водитель и трехлетний ребенок. Пострадал водитель «КамАЗа» и пассажир Ford.

Сотрудники полиции начали проверку, устанавливаются причины аварии.

Ранее на трассе М-4 «Дон» в Ростовской области столкнулись девять автомобилей. В результате ДТП погибли три человека, еще четверо пострадали. Как сообщили в МЧС, среди погибших двое детей.