Обвиняемые в убийстве пенсионерки под Москвой мигранты оказались отцами 13 детей

Мигранты, которых обвиняют в изнасиловании и убийстве пенсионерки в селе Бужаниново Сергиево-Посадского района Московской области, оказались многодетными отцами — на двоих у них 13 детей. Об этом рассказал родственник одного из задержанных, его слова приводит «Московский комсомолец».

По словам отца одного из арестованных, сын ранее был судим — «по молодости подрался в армии». Также мужчина рассказал, что у задержанного пятеро детей, а у второго обвиняемого — восемь, его жена беременна в девятый раз.

Мужчина не верит в виновность родственника, однако насчет второго подозреваемого у него «есть сомнения». «Они выпивали вместе», — рассказал собеседник издания. По его мнению, товарищ сына «непорядочный», и об этом он предупреждал, однако сын его не послушал.

14 сентября следователи предъявили обвинение двум мигрантам. Их задержали по горячим следам после того, как днем ранее в лесу рядом с садовым товариществом «Магистраль 2» было обнаружено тело женщины с признаками насильственной смерти.

После информации о жестокой расправе в селе местные жители в знак протеста собрались у общежития, где проживали мигранты. Люди жаловались на серьезные проблемы с гастарбайтерами. Власти закрыли общежитие, а мигрантов вывезли на охраняемую территорию в десяти километрах от поселка.