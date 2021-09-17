Brexit поставил под угрозу сотрудничество США и Великобритании

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси предупредила, что торгового соглашения между Соединенными Штатами и Великобританией не будет, если британское правительство не решит разногласия с Европейским союзом. Пелоси считает, что недоговоренности по Brexit могут навредить Северной Ирландии. О поставленной угрозе сотрудничеству стран сообщает Associated Press.

После Brexit Северная Ирландия покинула Евросоюз в составе Соединенного Королевства, но осталась частью таможенной территории ЕС. Двойной статус позволил избежать появления границы между Севером и остальной Ирландией, однако потребовал введения ряда мер для торговли с Британией. Такой шаг был сделан для того, чтобы сохранить Белфастское соглашение 1998 года, положившее конец многолетнему вооруженному противостоянию британских властей и местных националистических радикальных группировок. Соглашение подразумевает отсутствие границы между двумя частями острова. США сыграли ключевую роль в его обеспечении и являются гарантом интересов Северной Ирландии. Пелоси предостерегла Великобританию от любых действий, которые могут подорвать мирное урегулирование существующих разногласий по Brexit.

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Трансатлантическая торговая сделка между Штатами и Британией «очень маловероятна», если Белфастское соглашение будет уничтожено, заявила спикер палаты представителей. «Это не угроза, а предсказание», — сказала Пелоси. Во время своего визита в Лондон она встретилась с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Британская сторона заявила, что Джонсон выразил озабоченность Королевства по поводу того, как выполняется «североирландский протокол», и его влияния на североирландское население.

Согласно «североирландскому протоколу» — торговому соглашению Великобритании и ЕС, принятого после Brexit, — все товары, поступающие в регион из остальной части Соединенного Королевства через морскую границу, должны проходить таможенную проверку. При этом сухопутная граница осталась открытой. Великобритания заявила, что хочет пересмотреть соглашение, но ЕС ответил отказом.

Тем не менее, обе стороны согласились продолжить переговоры, чтобы разрешить разногласия. Пелоси ожидает, что Британия и ЕС придут к соглашению.

Великобритания официально перестала быть членом Европейского союза 1 февраля 2020 года. После Brexit стороны соглашения столкнулись с торговыми проблемами. ЕС и Британия так и не смогли прийти к соглашению по ряду вопросов, в том числе по поводу торговли с Северной Ирландией.