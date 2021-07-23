Мир
 
Последние новости
Карпин стал главным тренером сборной России
Обладательница одних из самых красивых ягодиц Бразилии попала за решетку
Нью-йоркским небоскребам предсказали крах
В Сочи запретят купаться на диких пляжах
Девушка забыла выключить микрофон и опозорилась
«Чернобыль» Данилы Козловского попал в международный топ на Netflix
Атакующий собственных гигантов Китай задумал разгромить еще одну индустрию
Призыв мужчины отказаться от бикини на пляже разозлил женщин
В США нашли возможность уничтожить «Северный поток-2»
Власти прокомментировали появление «чеченских патрулей» в Москве 
Новости партнеров
Прослушать новость

В ЕС отказались пересматривать условия Brexit

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: XinHua / Globallookpress.com

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отказала премьер-министру Великобритании Борису Джонсону в пересмотре экономического положения Северной Ирландии после Brexit. Об этом сообщает The Guardian.

В ходе телефонного разговора Джонсон предложил план по отмене таможенной границы в Ирландском море. Она мешает беспошлинной торговле между Великобританией и ее регионом — Северной Ирландией, которая остается частью экономического пространства ЕС. Такая ситуация сложилась после включения «североирландского протокола» в соглашение по Brexit между британским правительством и ЕС.

После 30-минутного обсуждения фон дер Ляйен дала отказ в пересмотре условий. «ЕС продолжит проявлять творческий подход и гибкость в рамках протокола. Но мы не будем возобновлять переговоры», — заявила она. При этом Джонсон пытался донести до главы Еврокомиссии, что в Северной Ирландии есть реальные проблемы людей, которые необходимо решать.

Ранее представители бизнеса и правительства Великобритании заявили, что разочаровались в сделке по Brexit. Если пункты соглашения по «североирландскому протоколу» вступят в силу, Северную Ирландию будет ждать резкий рост цен на различные товары. Британское правительство придерживается мнения, что протокол должен быть пересмотрен либо отменен.

20 июня источники Reuters в ЕС сообщили, что Великобритания может выйти из соглашения по Brexit в одностороннем порядке, но это не заставит европейских чиновников пересмотреть «североирландский протокол».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Британии разочаровались в сделке Джонсона по Brexit
Великобритания решилась шантажировать Евросоюз в «войне за сосиски»
Джонсон пригрозил Европе новой торговой войной
Британия и Евросоюз обменялись угрозами в «сосисочной войне»