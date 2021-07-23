В ЕС отказались пересматривать условия Brexit

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен отказала премьер-министру Великобритании Борису Джонсону в пересмотре экономического положения Северной Ирландии после Brexit. Об этом сообщает The Guardian.

В ходе телефонного разговора Джонсон предложил план по отмене таможенной границы в Ирландском море. Она мешает беспошлинной торговле между Великобританией и ее регионом — Северной Ирландией, которая остается частью экономического пространства ЕС. Такая ситуация сложилась после включения «североирландского протокола» в соглашение по Brexit между британским правительством и ЕС.

После 30-минутного обсуждения фон дер Ляйен дала отказ в пересмотре условий. «ЕС продолжит проявлять творческий подход и гибкость в рамках протокола. Но мы не будем возобновлять переговоры», — заявила она. При этом Джонсон пытался донести до главы Еврокомиссии, что в Северной Ирландии есть реальные проблемы людей, которые необходимо решать.

Ранее представители бизнеса и правительства Великобритании заявили, что разочаровались в сделке по Brexit. Если пункты соглашения по «североирландскому протоколу» вступят в силу, Северную Ирландию будет ждать резкий рост цен на различные товары. Британское правительство придерживается мнения, что протокол должен быть пересмотрен либо отменен.

20 июня источники Reuters в ЕС сообщили, что Великобритания может выйти из соглашения по Brexit в одностороннем порядке, но это не заставит европейских чиновников пересмотреть «североирландский протокол».