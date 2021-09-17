Почти 105 тысяч человек стали наблюдателями «Единой России» на избирательных участках по всей стране. Они прошли организованное партией обучение основам наблюдения, сообщается на сайте политсилы.

Как рассказал заместитель секретаря Генсовета «Единой России» Евгений Ревенко, к работе привлечены граждане из абсолютно разные сфер: как учащиеся высших учебных заведений, так и преподаватели юридических университетов. «Абсолютное большинство наших наблюдателей прошло полноценный курс обучения онлайн. Так как впервые на выборах в Госдуму голосование проходит в течение трех дней, особое внимание уделялось рассмотрению и обсуждению особенностей именно такого формата», — рассказал Ревенко.

Лекции были посвящены формам голосования, организации видеонаблюдения, особенностям работы с сейф-пакетами, правовым аспектам работы, разбору возможных спорных ситуаций. Отдельное внимание было уделено работе со специально созданным приложением «Наблюдатель», в которое загружаются данные по каждому дню голосования, а также возможным нарушениям. Оно используется с 2016 года, но постоянно совершенствуется и доказало свою эффективность.

На Единый день голосования 19 сентября 2021 года назначено свыше 4,4 тысячи избирательных кампаний во всех регионах страны. Одновременно с выборами в Госдуму в Единый день голосования проходят прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.