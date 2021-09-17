Российские полицейские прикрыли семейный наркобизнес

Сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области задержали четверых членов семьи, которые занимались наркоторговлей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

Организатором прикрытого преступного бизнеса был 46-летний житель Омска, неоднократно судимый за незаконный оборот наркотиков. Он вовлек в наркоторговлю свою 32-летнюю сожительницу и ее родителей 58 и 63 лет. Двух несовершеннолетних детей пары забрали из семьи и передали в социальное учреждение.

Полицейские при силовой поддержке отряда спецназа «Гром» задержали подозреваемых по нескольким адресам. В их домах проведены обыски. Силовики изъяли около 500 граммов синтетических наркотиков, упаковочный материал, телефоны, ноутбук, золотые изделия, около полумиллиона рублей и два дорогих автомобиля.

В результате оперативно-следственных мероприятий до потребителя не дошло около трех тысяч разовых доз наркосинтетики на сумму более одного миллиона рублей.

Как выяснили полицейские, наркотики сбывались только проверенным покупателям по рекомендациям постоянных клиентов. Во время обыска изъяты списки должников, которым «товар» можно было отдать без своевременной оплаты.

Возбуждено уголовное дело по статье 228.1 УК РФ («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств»). Все четверо фигурантов заключены под стражу.