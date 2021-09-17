Россиянка осталась без имущества и денег из-за долгов однофамилицы

Москвичка Елена Фролова-Иванова осталась без имущества и денег из-за долгов своей однофамилицы из Красноярска. Об этом она написала на своей личной странице на Facebook.

Вся недвижимость и счета россиянки арестованы красноярскими приставами из-за долгов по коммунальным платежам ее тезки. По словам Фроловой-Ивановой, история с арестами ее имущества тянется с 2016 года. Тогда приставы пытались взыскать с нее 236 тысяч рублей. Женщине пришлось взять двойную фамилию, чтобы в следующий раз не возникло ошибок, однако ситуация повторилась.

«Те, кто долго меня знают, может, помнят, как в 2016 году мой счет был арестован ФССП Красноярского края в счет долгов моей тогдашней однофамилицы. Мне пришлось сменить фамилию. И вот сейчас я продаю дачу... И тут выяснилось, что вся моя недвижимость арестована тем же приставом», — написала россиянка.

По словам пострадавшей, она уже три недели звонит и пишет приставам, однако на ее проблему не обращают внимание.

«Звоню, пишу, оставляю свой телефон, умоляю перезвонить, посмотреть мои обращения и документы. Реакции ноль», — поделилась Фролова-Иванова. По ее словам, если бы судебные приставы находились в Нижнем Новгороде, она сама бы могла съездить и оспорить наказание, но Красноярск слишком далеко.

Ранее жительнице Петербурга Ольге Алексеевой запретили выезд из страны из-за однофамилицы из Сочи, которая задолжала крупную сумму по коммуналке и кредитам. Из-за ошибки судебных приставов у Алексеевой арестовали счета, также ей запретили вылететь из страны из-за долга в 77 тысяч рублей, который накопила ее тезка. Петербурженка на протяжении двух лет оспаривает каждую претензию, но за это время в электронных базах данных перепутались даже номера СНИЛС россиянок.