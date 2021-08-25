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Россиянке запретили выезд из страны из-за долгов однофамилицы

Жительнице Петербурга запретили выезд из страны из-за долгов однофамилицы из Сочи
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Кадр: РЕН ТВ

Жительнице Петербурга Ольге Алексеевой запретили выезд из страны из-за однофамилицы из Сочи, которая задолжала крупную сумму по коммуналке и кредитам. Об этом пишет РЕН ТВ.

Из-за ошибки судебных приставов у Алексеевой арестовали счета, также ей запретили вылететь из страны из-за долга в 77 тысяч рублей, который накопила ее тезка. Петербурженка на протяжении двух лет оспаривает каждую претензию, но за это время в электронных базах данных перепутались даже номера СНИЛС россиянок.

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Как пишет издание, у однофамилец совпадает дата рождения.

По словам специалистов, двойники в электронной базе — распространенный случай, но решаться такая проблема должна в течение суток, а не нескольких лет.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске россиянин платит долг своего тезки из Алтайского края — тот оказался должен 3,5 миллиона рублей. Из-за ошибки судебных приставов на две машины россиянина наложили арест, а его счет в банке заблокировали.

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