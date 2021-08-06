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Российский священник годами скрывался по монастырям из-за сотен штрафов

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Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Российский священник несколько лет скрывался в монастырях из-за сотен штрафов, числившихся на нем. Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

За священником из Пермского края числилось 500 штрафов на общую сумму в 620 тысяч рублей. По информации канала, большая часть из них — штрафы за нарушение ПДД.

Чтобы избежать оплаты по штрафам, священник менял место жительства, годами переезжая из одного монастыря в другой. Судебные приставы смогли найти его в Подмосковье, после чего арестовали все его автомобили и начали удерживать процент с пенсионных выплат.

Однако священник сам решил после этого погасить свои долги и выплатил 620 тысяч рублей за один транш.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске россиянин платит долг своего тезки из Алтайского края — тот оказался должен 3,5 миллиона рублей. Из-за ошибки судебных приставов на две машины мужчины наложили арест. Кроме того, его счет в банке также заблокировали.

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