Ветерану запретили покидать Россию из-за брошенного театрального реквизита

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) запретила на шесть месяцев выезд из России ветерану Великой Отечественной войны Розе Васильевой из-за неисполнения решения суда. Об этом сообщает РИА Новости.

От 96-летней пенсионерки несколько лет требуют забрать со склада брошенный театральный реквизит: десятки музыкальных инструментов, сценические костюмы и мебель. Эти вещи принадлежали культурному центру «Юность», который возглавляла ветеран. В 2009 году организацию принудительно выселили из здания, где она находилась, а вещи приставы забрали на хранение.

По словам сиделки Васильевой, забрать вещи из склада она не может из-за проблем со здоровьем — ветеран перенесла инсульт, а родственников, которые могли бы помочь с перевозкой вещей, не осталось.

Также сообщается, что ранее ветерана оштрафовали на 20 тысяч рублей, эту сумму списали с пенсии перед Новым годом.

В службе судебных приставов заявили, что если ветеран и дальше будет игнорировать требования суда, то санкции против нее продлят.

Ранее сообщалось, что одинокий ветеран Великой Отечественной войны из Бутырского района Москвы всю зиму прожил с окном, подпертым шваброй. Пенсионер боялся, что оконный блок упадет на него от ветра, но в управе предложили ему ждать ремонта к 9 мая.