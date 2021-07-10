Мошенники снова попытались обмануть сидевшего рядом с Путиным ветерана

В Москве мошенники снова попытались обмануть 96-летнего ветерана Василия Пронина, сидевшего рядом с президентом России Владимиром Путиным на параде Победы. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам ветерана, ему на домашний телефон звонили неизвестные, представившиеся сотрудниками Пенсионного фонда и судебными приставами. «Звонившие сообщили, что у пенсионера имеется долг в сумме 75 тысяч рублей за неуплату аренды банковской ячейки. В ней якобы хранилась денежная компенсация, полагающаяся ему в качестве выплаты морального вреда за некачественные медицинские услуги, оказанные в негосударственной клинике», — говорится в сообщении.

Мошенники требовали от пенсионера оформить почтовый перевод на указанную сумму, однако он не поверил им и обратился в полицию.

В начале июня неизвестные обокрали Пронина, завладев суммой 400 тысяч рублей. Мошенники позвонили ветерану и угрожали ему и его супруге убийством, если семья не переведет им деньги. Злоумышленники были задержаны, суд арестовал их по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере.

В ходе прямой линии Путин заявил, что люди, которые совершают преступления в отношении пожилых людей и ветеранов, — это подонки. По его словам, рост таких преступлений значителен.