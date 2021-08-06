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В храме открестились от накопившего 620 тысяч рублей на штрафах ГИБДД священника

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Наместник Белогорского Свято-Николаевского миссионерского мужского монастыря иеромонах Стефан (Догойда) опроверг информацию о том, что в храме есть 82-летний священник, который накопил 500 штрафов ГИБДД на общую сумму 620 тысяч рублей. Об этом он сообщил в интервью «Ридусу».

По словам наместника, он лично знает всех священников монастыря. Он отметил, что самому старшему из них 64 года. При этом машину он не водит и «все время сидит на месте».

«Простите, я главный в Белогорском монастыре, и я таких священников не знаю. Ему 82 года и он так гонял? У нас таких нет», — открестился Стефан.

Он добавил, что в 1990-х священниками становились не самые добросовестные люди, поэтому их поступки бросают тень на священнослужителей. «И потом уже, когда проходит время, они уходят из монастырей, храмов, но в последующем все равно прикрываются своим саном и используют его для сокрытия не самых благовидных поступков, чернят, таким образом, церковь», — заключил наместник.

Ранее стало известно, что российский священник несколько лет скрывался в монастырях из-за сотен штрафов, которые числились за ним. Чтобы избежать оплаты по штрафам, он менял место жительства, годами переезжая из одного монастыря в другой. Судебные приставы смогли найти его в Московской области, после чего арестовали все его машины и начали удерживать процент с пенсионных выплат.

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Предыстория: Российский священник годами скрывался по монастырям из-за сотен штрафов ГИБДД
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