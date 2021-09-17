ЦБ продал «вылеченный» банк в Казахстан

Центробанк продал Азиатско-Тихоокеанский банк (АТБ), прошедший санацию (процедуру финансового оздоровления) и «вылеченный», компании из Казахстана Pioneer Capital Invest, говорится в сообщении на сайте регулятора. Сумма сделки составила 14 миллиардов рублей, за которые победитель закрытого аукциона получит 100 процентов акций кредитной организации.

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Помимо казахстанской компании, в торгах принимали участие два российских банка: Промсвязьбанк и Совкомбанк. Pioneer Capital Invest в итоге предложил наибольшую цену. Условия аукциона также предусматривают перечисление в адрес ЦБ части чистой прибыли АТБ за девять месяцев 2021 года.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина, комментируя итоги торгов, напомнила, что регулятор стремится к продаже всех ранее санированных через специальный Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) банков. Этот механизм был запущен в 2017 году и предусматривает прямое вливание средств ЦБ в капитал санируемого банка — без посредников в лице сторонних санаторов. Также регулятор делегирует своих представителей во временную администрацию кредитной организации.

Решение об оздоровлении АТБ было принято весной 2018 года. С тех пор владельцем 99,9 процента акций банка оставался ЦБ, который дважды пытался продать его на открытом рынке (впервые — в 2019-м), но не мог найти покупателя.

