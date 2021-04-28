ЦБ впервые проиграл в суде российскому банку

Центробанк впервые проиграл в судебном разбирательстве российской кредитной организации — Азиатско-Тихоокеанскому банку (АТБ), проходящему процедуру санации (финансового оздоровления) у регулятора, пишут «Ведомости» со ссылкой на материалы Амурского арбитражного суда.

В суде ЦБ пытался взыскать с руководства банка ущерб, понесенный в результате санации. Его размер регулятор рассчитал как разницу между доходом, полученным от вложения средств в АТБ, и потенциальным доходом от размещения этих же средств по действовавшей на тот момент ключевой ставке (равнялась 7,5 процента).

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Регулятор в своем иске оценил понесенный ущерб в 13,5 миллиарда рублей и утверждал, что это стало следствием действий топ-менеджеров АТБ. При этом, по словам опрошенных изданием юристов, участвовавших в процессе, ЦБ не стал доказывать факт понесенных убытков и вину ответчиков, как того требуют положения Гражданского кодекса.

В результате суд впервые встал на сторону банка в подобном споре с регулятором. Специалисты называют такое решение важным прецедентом, который может быть использован в дальнейшем. В постановлении суда указано, что ЦБ вовсе не понес убытков от санации АТБ, а, напротив, получил доход в размере 6,75 миллиарда рублей.

Санация АТБ началась в 2018 году. Тогда ЦБ предоставил банку два транша: на покрытие разницы между обязательствами и активами («дыры в капитале») и на поддержание ликвидности. В дальнейшем ЦБ объявлял о намерении продать АТБ в течение 2021 года.