Мужчина нашел подземные «сокровища» в старинном доме семьи

В графстве Сассекс 23-летний Фредди Гудолл (Freddy Goodall) обнаружил тайную комнату в доме своей семьи, построенном 500 лет назад, сообщает Daily Mail. Мужчина заметил на старых фотографиях жилища в библиотеке XIX века дверь, которой сейчас там нет.

«Я долго занимался поисками этой двери, но сначала не мог ее найти, пока не догадался, что она могла быть спрятана за шкафом. За одной из книг на полке я увидел дыру, которая выглядела так, будто за ней находится еще одна комната», — рассказал Гудолл.

На этом открытия не закончились. В комнате был секретный проход, ведущий в подземные комнаты и коридоры. Также Фредди наткнулся на лестницу, ведущую в помещение наверху, где не оказалось ничего интересного. Однако в подземных комнатах и туннелях британец обнаружил давно спрятанные «сокровища»: старинные книги, школьные парты, которые использовались в XIX веке, сейф, бумаги с информацией о доме и несколько писем.

«Я был очень взволнован, обнаружив что-то новое в доме, в котором живу так долго. Я считаю, что под землей были проходы для слуг, которые использовались, чтобы незаметно перемещаться по дому. Также мы предполагаем, что в некоторых комнатах держали лошадей», — рассказад Гудолл.

Ранее стало известно, что кладоискатель в английской деревне Додденхем, графство Вустершир, нашел закопанное на поле старинное сокровище и вернул его владельцу. Чарльз Картрайт (Charles Cartwright) впервые отправился на поиски сокровищ с металлодетектором и нашел закопанные на поле украшения времен древнего Рима и викингов, Средневековья, Бронзового века и древнего Египта. Стоимость находки оценивается более чем в 5,5 тысячи фунтов (572,7 тысячи рублей).