Из жизни
 
Последние новости
Правительство определило выходные россиян в 2022 году
ЦБ отозвал лицензию у банка «Платина»
Фондовый рынок Монголии оказался самым доходным в мире
В РАН раскрыли рацион Пересильд и Шипенко на МКС
Оценена перспектива появления летающих такси в Москве
Россиянам назвали даты новогодних выходных
Блогерша показала лайфхак для мытья посуды и вывела из себя подписчиков
На Украине заявили о попадании в «геополитическую мясорубку»
Названы пути решения «русского вопроса» в Прибалтике
Новости партнеров
Прослушать новость

Мужчина нашел подземные «сокровища» в старинном доме семьи

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: @freddygoodallofficial

В графстве Сассекс 23-летний Фредди Гудолл (Freddy Goodall) обнаружил тайную комнату в доме своей семьи, построенном 500 лет назад, сообщает Daily Mail. Мужчина заметил на старых фотографиях жилища в библиотеке XIX века дверь, которой сейчас там нет.

«Я долго занимался поисками этой двери, но сначала не мог ее найти, пока не догадался, что она могла быть спрятана за шкафом. За одной из книг на полке я увидел дыру, которая выглядела так, будто за ней находится еще одна комната», — рассказал Гудолл.

На этом открытия не закончились. В комнате был секретный проход, ведущий в подземные комнаты и коридоры. Также Фредди наткнулся на лестницу, ведущую в помещение наверху, где не оказалось ничего интересного. Однако в подземных комнатах и туннелях британец обнаружил давно спрятанные «сокровища»: старинные книги, школьные парты, которые использовались в XIX веке, сейф, бумаги с информацией о доме и несколько писем.

«Я был очень взволнован, обнаружив что-то новое в доме, в котором живу так долго. Я считаю, что под землей были проходы для слуг, которые использовались, чтобы незаметно перемещаться по дому. Также мы предполагаем, что в некоторых комнатах держали лошадей», — рассказад Гудолл.

Ранее стало известно, что кладоискатель в английской деревне Додденхем, графство Вустершир, нашел закопанное на поле старинное сокровище и вернул его владельцу. Чарльз Картрайт (Charles Cartwright) впервые отправился на поиски сокровищ с металлодетектором и нашел закопанные на поле украшения времен древнего Рима и викингов, Средневековья, Бронзового века и древнего Египта. Стоимость находки оценивается более чем в 5,5 тысячи фунтов (572,7 тысячи рублей).

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Мужчина обнаружил неприятную находку в своем доме благодаря питомцу
Кладоискатель нашел старинное сокровище и вернул его владельцу
Подсказка из книги помогла мужчине найти сокровище на 10 тысяч долларов
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0131 июля
Келли О'Нил в сериале Swamp Murders: The Chameleon Killer

Убийца-хамелеон.

Полиция 12 лет гонялась за неуловимой преступницей. Перехитрив всех, она унесла свои тайны в могилу
13:0113 сентября

Девушка заключила с возлюбленным договор о правилах в отношениях на 17 страниц

12:0113 сентября

Рыбак поймал гигантскую древнюю щуку и установил новый рекорд

11:0013 сентября

Диетолог назвала богатый одним из самых дефицитных у россиян витаминов продукт

Из жизни00:0120 июля

«Даже ночью это смотрится ужасно»

Богачи каждый год собираются для зловещего ритуала. Что скрывается под их масками?
10:0013 сентября

Мужчина попытался провезти труп в такси и попался

09:0313 сентября

Невеста отказалась звать на свадьбу парня сестры и вызвала споры в сети

07:0013 сентября

123-килограммовый мужчина похудел на 53 килограмма и раскрыл секрет успеха

Из жизни00:0216 июля

Чудо в перьях.

История самой странной музейной кражи: как одержимый студент похитил сотни мертвых птиц и ушел от полиции
05:0013 сентября

Мужчина спрятал умершую мать в подвале и получал за нее пенсию

02:0013 сентября

Мужчина заехал в «МакАвто» и погиб под колесами своего автомобиля

00:2413 сентября

Летевшая к жениху россиянка разбила нос при крушении самолета под Иркутском

Россия
«Они чувствуют себя обиженными»
Страх, недоверие и презрение: кто виноват в конфликтах с мигрантами в России?
Никита Хрущев«Он был лидером в деспотической системе»
50 лет назад умер Хрущев. Как он свергал врагов и сам стал жертвой заговора?
Почему люди становятся наблюдателями на выборах?
Кто будет наблюдать за выборами в Госдуму и зачем это нужно
Все материалы
Мир
В США заявили о неуверенности в вопросе повторной вакцинации от COVID-19
«Маневры за спиной Москвы»
США покидают Ближний Восток. Почему это не поможет России усилить свои позиции в Сирии
Еврокомиссия создаст управление по ЧС в области здравоохранения
США, Британия и Австралия объединились в военный блок.
Какие задачи будет решать новый альянс?
В Афганистане появился черный рынок виз
В США полицейские в упор расстреляли чернокожего с мачете
Все материалы
Бывший СССР
В Белоруссии возбудили дело по факту обстрела пограничного знака
Столкновение активистов политической партии «Национальный корпус» (запрещена на территории России) с полициейРадикальная зачистка.
Украина решила избавиться от националистов. Почему стране больше не нужна главная сила Майдана?
Лукашенко рассказал о военных учениях с Россией и вспомнил Зеленского
Лукашенко рассказал о рисках силового разрешения конфликтов
«Мы можем быстро решить все вопросы»
Лукашенко согласился на интеграцию с Россией. Каким будет Союзное государство?
В Грузии члена правящей партии заподозрили в нападении на журналиста
«Все помнят, что они творили в 1990-х»
Талибы получили полную власть в Афганистане. Чем это угрожает всей Средней Азии?
Все материалы
Экономика
Названа пострадающая от подорожания газа в Европе отрасль
Вопреки всему.
Первая в мире страна перешла на биткоин. К чему это приведет?
Назван срок появления самолетов на водороде
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
Россиянам спрогнозировали будущее рубля осенью
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
Забастовки вынудили крупнейшую транспортную компанию поднять зарплаты
Все материалы
Силовые структуры
На совершившего нападение на отдел полиции в Лисках разослали ориентировку
Архивное фотоВооруженный мужчина напал на отдел полиции в Воронежской области.
Налетчик ранил полицейского и скрылся
Появилось видео нападения вооруженного мужчины на отдел полиции в Лисках
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Восстановлена картина убийства семьи напавшим на полицейских под Воронежем
«Надо стать зубастым»
Бандиты из Татарстана совершили десятки убийств. Как ликвидировали самую жестокую ОПГ России?
После нападения на отдел полиции в Лисках возбуждено уголовное дело
Все материалы
Наука и техника
Американский и советские пилоты рядом с истребителем Bell P-39 Airacobra, поставлявшимся в СССР по ленд-лизу, 1944 год«СССР потерпит поражение без западных танков и самолетов»
Какую роль в разгроме нацистской Германии сыграл ленд-лиз
Посланцы фюрера.
Чем занимались солдаты Гитлера в оккупированной Белоруссии — редкие кадры Великой Отечественной войны
Все материалы
Спорт
Чернокожий олимпийский чемпион с Украины рассказал о боязни посещать футбол
Сергей Карасев«Рубцы на сердце от таких ошибок»
Лучший российский арбитр о любимых игроках, обидных словах и трудностях своей работы
Бывший чемпион UFC проведет супербой по специальным правилам
Даниил МедведевДаниил Медведев выиграл US Open.
В финале он разгромил легендарного серба Новака Джоковича
Нурмагомедов назвал лучший способ «разгрузиться»
Анна Щербакова«Мы идем побеждать»
Щербакова, Валиева и Трусова показали новые программы. Кто станет фаворитом олимпийского сезона?
Макгрегор анонсировал проект на Netflix
Все материалы
Культура
Андрея Звягинцева ввели в искусственную кому
Призрачно все.
В прокат вышел самый дикий боевик в карьере Николаса Кейджа. Почему от него невозможно оторваться?
В США снимут ремейк фильма «Телохранитель»
Песок сыплется.
В прокат вышла очень дорогая и очень пафосная «Дюна» Дени Вильнева. Что с ней не так?
Директор Театра Вахтангова объяснил многомиллионные заработки Олега Меньшикова
«Это история смерти моей мамы»
Герман-младший о показанном в Каннах «Деле», раздраженных либералах и семейной трагедии
Уголовное дело против избившего хоккеиста Александра Паля прекращено
Все материалы
Интернет и СМИ
Познер ответил на вопрос о собственной успешности
«Плачу от счастья»
Американку предали друзья. В ответ она решила подружить весь мир и стала звездой TikTok
Популярная ведущая назвала причину ухода из утреннего шоу спустя 20 лет работы
Интернет-чума XXI века.
«Яндекс» пережил крупнейшую кибератаку в истории. Что за ней стоит и почему россияне в опасности?
В России запустили сериалы «Советский дизайн» и «Френдзона»
Империя лжи.
WhatsApp обещал пользователям секретность, но всех обманул. Переписки миллиардов людей оказались под угрозой
Известный оператор раскрыл изнанку съемок рекламы
Все материалы
Ценности
«Мне очень, очень жаль»
Как глава IKEA воровал идеи у конкурентов и богател на моде
«Очень горячая штучка»
Как любимица мужчин стала премьер-министром и купалась в роскоши, пока ее мать голодала
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Мужчина выиграл в лотерею 48 миллионов рублей и раздал все деньги за месяц
«Сначала было очень больно»
История россиянина, который вмораживает себя в лед и прыгает голым с самолета
Не знавшая о беременности женщина вышла из душа и неожиданно родила сына
Женщина год играла в лотерею одними и теми же числами и сорвала джекпот
Французский коллекционер вин Мишель-Жак ШассейЖизнь за бутылку.
Хитрые планы, катакомбы и миллионы евро — как живет тайный мир похитителей элитного вина
Украинский иммунолог раскрыла способ правильно есть сало
Генри Пэджет, 1900 годБезумный маркиз.
Как известный аристократ опозорил свой род, прославился причудами и стал кумиром европейской богемы?
Все материалы
Автомобили Genesis научатся узнавать владельцев в лицо
На какие китайские автомобили пересаживаются россияне: рейтинг
Десятка самых популярных моделей
Ford представил обновленную Fiesta
Быстрое знакомство с обновленным седаном Kia Cerato
Новый дизайн, другой логотип и управление с телефона
Раскрыты сроки появления нового внедорожника Isuzu в России
Этим машинам уже 20 лет?! Премьеры Франкфурта-2001
Знаковые модели IAA-2001: BMW E65, Mercedes SL, Lamborghini Murcielago
В Англии построили гибридный внедорожник с запасом хода 7000 километров
Все материалы
Среда обитания
Африка вступила в борьбу за спасение планеты
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Появился способ сделать строительство безопасным для планеты
Наворотили дел.
Секс-игрушка, обнаженные актрисы и темные пещеры: как выглядят самые скандальные памятники мира
В четверти регионов России стартовал отопительный сезон
Всем по коробке.
Россияне начали скупать в Москве экстремально маленькие квартиры. Зачем они это делают?
Глава «Газпром нефти» оценил будущее нефтегазовой отрасли
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Поначалу вздрагивало сердце»
История россиянина, рискнувшего пробежать через всю Россию. Что ему пришлось пережить?
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«Мне не хватало чего-то настоящего»
Как российский фотограф объехал полмира, но остался жить в Дагестане
«И розовые очки не нужны»
Легендарное озеро в Крыму привлекает тысячи туристов. В чем его секрет?
«Это достояние страны»
Бойцовые гуси, ставленый мед и китовое сало: кто и как сохраняет кулинарные традиции России?
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
Гастрономический фестиваль в Ульяновске соберет более 100 ресторанов
Все материалы