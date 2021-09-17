Больная раком женщина сняла отель и обнаружила на его месте заброшенное здание

Британская туристка Сью Коннор (Sue Connor) полетела на отдых на Тенерифе и обнаружила на месте четырехвездочного отеля заброшенное здание. Своей историей она поделилась с изданием The Mirror.

Путешественница рассказала, что решила поехать в Испанию после того, как у нее диагностировали рак. «Я перенесла кровоизлияние в мозг и врачи обнаружили у меня опухоль, поэтому я отправилась в отпуск, — пояснила женщина. — Я хотела получить немного тепла, увидеть море и песок, прежде чем заняться лечением».

Коннор рассказала, что неприятности начались уже в аэропорту по прибытии на курорт. «Я заказала трансфер и сопровождающего, однако никто не встретил меня. Когда я дозвонилась в службу поддержки, меня забрали и отвезли к гостинице "Марино"», — заявила она.

Далее, по словам женщины, подойдя к отелю она обнаружила, что здание заброшено и больше похоже на строительную площадку. «Фасад был заколочен. По периметру установлен забор с колючей проволокой. Провода под напряжением свисали со стен. На стойке регистрации было полно старых плит, а вокруг бассейна стояли ограждения», — возмутилась туристка и добавила, что позже местные жители сказали ей, что гостиница закрыта уже более года.

Также англичанка добавила, что вынуждена была потратить практически все имеющиеся у нее деньги на аренду квартиры в 30 минутах езды на автобусе от туристического центра и заявила, что это был худший отпуск в ее жизни.

Ранее в сентябре российская туристка отдохнула в бюджетном отеле в Турции и описала его фразой «кошмарный, но дешевый». По словам девушки, территория гостиницы была крошечная, сам отель находился рядом с оживленным шоссе, а выйти к пляжу можно было только через подземный переход.

