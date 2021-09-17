Европе предсказали неожиданный рост цен

Член Совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Мартиньш Казакс допускает, что ряд факторов могут разогнать цены в Евросоюзе (ЕС) сильнее, чем ожидали местные монетарные власти. По его оценке, инфляция может превысить прогноз на несколько десятых процента, передает Bloomberg.

Уверенное восстановление экономики региона и постоянные проблемы с поставками указывают на то, что цены в Европе будут расти быстрее, чем планировалось. ЕЦБ на прошлой неделе пересмотрел свои прогнозы по инфляции до 2023 года и сократил покупки облигаций, так как вливание денег в экономику вызвало бы еще больший рост цен. Однако ключевую ставку, несмотря на восстановление рынков, регулятор оставил на прежнем уровне. Решение ЕЦБ Мартиньш Казакс объяснил тем, что экономике по-прежнему нужна денежная поддержка. Последствия пандемии все еще сказываются на многих отраслях, из-за чего необходимо обеспечить ликвидность рынков. Финансист пообещал, что антикризисную политику отменят, как только ситуация достаточно улучшится.

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«Если не случится новых потрясений из-за COVID, то в среднесрочной перспективе есть некоторый потенциал роста инфляции», — предсказал президент Центрального банка Латвии Мартиньш Казакс. Он предупредил, что говорит о «десятых процента» и пока не видит инфляции на уровне выше двух процентов цели ЕЦБ. С ним согласен и другой член Совета управляющих Габриэль Махлуф. Он заявил, что опасения насчет чрезмерной инфляции в еврозоне преувеличены, однако посоветовал политикам сохранять бдительность.

Рост цен в Европе достиг 3 процентов, что является максимальным показателем за десятилетия. Власти считают этот скачок временным и ожидают инфляцию на уровне 2,2 процента в этом году и замедления до 1,5 процента к 2023 году.