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Россиянка случайно обнаружила на Граймс сделанное своими руками украшение

Певица Граймс прислала москвичке видео своей подготовки к балу Met Gala в ее украшении
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Кадр: Vogue / YouTube

Россиянка, создающая украшения своими руками, случайно обнаружила одно из них на возлюбленной Илона Маска, канадской певице Граймс. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook в пятницу, 17 сентября.

София Павлова из Москвы делает диадемы, каффы и «уши» в эльфийском стиле, а затем продает их на платформе Etsy. Согласно информации интернет-магазина, стоимость аксессуаров варьируется от 16 до 100 долларов (от 1158 до 7241 рубля).

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В своем посте Павлова рассказала, что недавно неизвестная девушка приобрела у нее через Etsy «эльфийские уши», а затем прислала ссылку на официальный ролик журнала Vogue, в котором она позирует во время подготовки к ежегодному балу Met Gala в Нью-Йорке. «Так, меня просветили, что это за девица, и теперь я просто в **** (шоке). Жена Маска в "ушах" за 50 баксов», — рассказала мастер и добавила, что после мероприятия она за несколько часов продала еще четыре экземпляра украшения.

Пользователи сети приняли обсуждать произошедшее в комментариях под публикацией. «В смысле? Твои уши на Граймс?» — осведомилась Татьяна Дроздова. «Я понятия не имею, что такое Граймс, но это мои уши», — написала в ответ Павлова.

Бал Института костюма Met Gala при американском Метрополитен-музее — одно из крупнейших светских мероприятий Нью-Йорка. Каждый год вечерний наряд гостей должен соответствовать тематике новой выставки в Институте костюма. Бал Met Gala 2021 состоялся 13 сентября, его официальной темой стала «Американская независимость».

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