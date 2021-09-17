Россиянка случайно обнаружила на Граймс сделанное своими руками украшение

Россиянка, создающая украшения своими руками, случайно обнаружила одно из них на возлюбленной Илона Маска, канадской певице Граймс. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook в пятницу, 17 сентября.

София Павлова из Москвы делает диадемы, каффы и «уши» в эльфийском стиле, а затем продает их на платформе Etsy. Согласно информации интернет-магазина, стоимость аксессуаров варьируется от 16 до 100 долларов (от 1158 до 7241 рубля).

В своем посте Павлова рассказала, что недавно неизвестная девушка приобрела у нее через Etsy «эльфийские уши», а затем прислала ссылку на официальный ролик журнала Vogue, в котором она позирует во время подготовки к ежегодному балу Met Gala в Нью-Йорке. «Так, меня просветили, что это за девица, и теперь я просто в **** (шоке). Жена Маска в "ушах" за 50 баксов», — рассказала мастер и добавила, что после мероприятия она за несколько часов продала еще четыре экземпляра украшения.

Пользователи сети приняли обсуждать произошедшее в комментариях под публикацией. «В смысле? Твои уши на Граймс?» — осведомилась Татьяна Дроздова. «Я понятия не имею, что такое Граймс, но это мои уши», — написала в ответ Павлова.

Бал Института костюма Met Gala при американском Метрополитен-музее — одно из крупнейших светских мероприятий Нью-Йорка. Каждый год вечерний наряд гостей должен соответствовать тематике новой выставки в Институте костюма. Бал Met Gala 2021 состоялся 13 сентября, его официальной темой стала «Американская независимость».