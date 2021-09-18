В Кремле объяснили несовпадение даты на часах Путина с днем голосования

Песков: Путин не установил дату на часах, поэтому она не совпадает с днем голосования

Президент России Владимир Путин не устанавливает дату на своих часах. Таким образом его пресс-секретарь Дмитрий Песков объяснил время, не совпадающее с реальным, на часах российского лидера. Его слова передает «Подъем».

В Кремле заявили, что президент не обращает внимания на такие детали, из-за чего «датой просто не пользуется в часах».

17 сентября президент России дистанционно проголосовал на выборах в Госдуму. Позднее появилось видео, на котором запечатлен процесс голосования. На нем, как отмечает «Подъем», пользователи социальных сетей заметили часы с не той проставленной датой. На них стояло 10 сентября. По этой причине комментаторы предположили, что Путину разрешили проголосовать заранее.

14 сентября глава государства заявил, что ему необходимо уйти на самоизоляцию, так как в близком окружении стало слишком много случаев коронавируса. Перед выборами он обратился к россиянам со словами, что избрание нового состава Госдумы — это «важнейшее событие в жизни нашего общества и страны».