Президент Приднестровья проголосовал на выборах в Госдуму

Президент непризнанной Приднестровской Молдавской республики (ПМР) Вадим Красносельский вместе с супругой отдали свои голоса на выборах в российскую Государственную Думу. Об этом пишет «Sputnik Молдова».

В администрации лидера Приднестровья сообщили, что президент со своей женой проголосовали на участке №8205, расположенном во Дворце Республики в Тирасполе. На месте их приветствовал государственный симфонический оркестр, исполнявший гимн Лиги чемпионов.

Отмечается, что граждане России, находящиеся в Молдавии, смогут проголосовать на выборах в Госдуму на 30 избирательных участках, 27 из которых находятся на территории ПМР. Большинство из них будут работать только 19 сентября, однако четыре участка на левом берегу Днестра будут принимать российских граждан с 17 сентября.

Ранее на выборах депутатов Госдумы проголосовал президент Южной Осетии Анатолий Бибилов. Он назвал это «знаком глубокого уважения к России» и призвал последовать своему примеру каждого российского гражданина, проживающего на территории частично признанной республики.