Учитель предупредил сдающих ЕГЭ по обществознанию о ловушке

Учащиеся ошибочно предполагают, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по обществознанию является простым. Об этом преподаватель русского языка и права школы «Интеллектуал» Всеволод Луховицкий заявил в беседе с URA.RU.

Учитель предупредил школьников о подобной ловушке и отметил, что сдающие этот экзамен должны серьезно относиться к подготовке.

Одной из сложностей ЕГЭ по обществознанию Луховицкий назвал эссе. По его словам, школьные преподаватели не обязаны учить написанию таких больших текстов на уроках. «Дети откуда-то должны это сами знать. Либо, если находятся хорошие учителя, они учат этому на уроке, либо на дополнительных занятиях, либо приходится заниматься дома с репетитором», — добавил он.

При этом начальник методического управления Фонда новых форм развития образования при Министерстве просвещения России, учитель истории Андрей Лукутин заметил, что задания в экзамене по обществознанию стали сложнее, но понятнее. «Провальные задания, которые непонятно зачем включили, попадаются чрезвычайно редко», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что длительность ЕГЭ по истории и обществознанию сократили почти на час. Согласно проектам документов Рособрнадзора, время на написание экзаменов уменьшилось с 235 до 180 минут.