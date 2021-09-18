Песков проголосовал на выборах в Госдуму онлайн

Представитель Кремля Песков сообщил, что проголосовал на выборах в Госдуму онлайн

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что проголосовал на выборах в Госдуму онлайн. Его цитирует РИА Новости.

Представитель Кремля также назвал дистанционное голосование удобным.

В пятницу, 17 сентября, Песков сообщил, что президент России Владимир Путин проголосовал онлайн. Глава государства сделал это с помощью телефона одного из своих помощников.

Выборы в Государственную Думу восьмого созыва проходят с 17 по 19 сентября. В Москве также проходят довыборы депутатов Мосгордумы в двух округах и выборы муниципальных депутатов в районе Щукино.

