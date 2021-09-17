В Кремле объяснили голосование Путина на выборах без телефона

Песков: для голосования Путин использовал телефон одного из помощников

Президент России Владимир Путин проголосовал на выборах в Государственную Думу с помощью телефона одного из своих помощников. Об этом в интервью «Говорит Москва» сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«У самого президента действительно нет гаджета, но гаджеты есть у его помощников. Телефон одного из помощников был использован для голосования. Здесь все было абсолютно нормально», — объяснил представитель Кремля.

17 сентября Дмитрий Песков сообщил, что президент России проголосовал на выборах в Госдуму. Позднее появилось видео, на котором запечатлен процесс голосования.

Ранее Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), рассказал, что у него нет сотового телефона.