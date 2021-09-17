Стал известен браузер на компьютере Путина

Путин воспользовался «Яндекс.Браузером» в ходе онлайн-голосования на выборах в Госдуму

Президент России Владимир Путин воспользовался «Яндекс.Браузером» в ходе онлайн-голосования на выборах в Государственную Думу. Об этом стало известно из видео, опубликованного в Telegram-канале журналистов кремлевского пула РИА Новости.

На кадрах крупным планом показан экран компьютера в кабинете Путина в резиденции в Ново-Огарево — судя по дизайну вкладки, глава государства воспользовался браузером «Яндекса».

Ранее Путин обратился к россиянам после участия в онлайн-голосовании. Он также призвал граждан «сделать свой выбор».

17 сентября в России началось трехдневное голосование на выборах в Государственную Думу. Граждане России будут выбирать депутатов, одновременно с этим в 39 регионах пройдут выборы законодательных собраний, а в девяти регионах — прямые выборы глав регионов. Еще в трех субъектах губернаторов выберут голосованием членов парламента.