Украина не способна в долгосрочной перспективе оставаться современным государством и выступать привлекательным местом для жизни. Об этом пишет польский Tygodnik Powszechny.

Издание обратило внимание на то, что население Украины снижается на протяжении уже 30 лет, при этом миграция трудоспособного населения достигла угрожающих масштабов. Украинцы желают уехать из страны, не видя для себя каких-либо перспектив, а «проект "независимая Украина"» оказался недостаточно привлекательным. В итоге сложившаяся ситуация стала для Киева демографической ловушкой.

6 сентября советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович обратил внимание, что афганские беженцы зачастую являются более образованными и интегрированными в западное общество, нежели украинцы. Потому, по его словам, Киев не столкнется с серьезными проблемами, если решит приютить их на своей земле.

В феврале исполняющий обязанности министра энергетики Украины Юрий Витренко предложил закрыть единственный в стране комбинат по добыче и переработке урановой руды. Обсуждая задолженности по зарплатам на Восточном горно-обогатительном комбинате, а также цены на готовую продукцию, чиновник заявил, что, судя по представленным показателям, предприятие нужно ликвидировать. Когда ему возразили, что в этом случае многие люди потеряют работу и поедут на заработки в Польшу, Витренко ответил, что переводы от заробитчан являются одним из основных источников для экономики. К тому же, добавил он, в этом случае рабочие «получат лучшие условия труда и будут больше зарабатывать».