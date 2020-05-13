Украинский премьер высказался о запрете выезжать за границу

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что правительство не устанавливало никаких ограничений по выезду украинцев на работу за границу. Об этом пишет «Интерфакс-Украина».

«Относительно ограничения выезда — это фейк и ложь», — высказался Шмыгаль, отметив, что сейчас ведутся переговоры с правительствами европейских стран, чтобы обеспечить социальные гарантии для украинских мигрантов в случае их выезда на сезонные работы.

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Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что власти не запрещают украинцам выезжать на работу в другие страны при условии предоставления трудового контракта минимум на три месяца. «Мы отпускаем всех заробитчан (трудовых мигрантов — прим. "Ленты.ру"), когда страна по дипломатическим каналам с нами связывается и берет на себя обязательства, что у того человека, которого они берут на работу, (...) у него там есть где жить, у него есть медицинская страховка», — заявил глава государства и добавил, что «дипломатические заказы» были на рейсы в Германию, Италию, Финляндию, Польшу.

Карантин на всей территории Украины продлили до 22 мая, при этом правительство отменило ряд ограничений. Правительство не считает нынешнюю дату окончания карантина окончательной, поскольку страна находится на пике заражений коронавирусом.

По последним данным, на Украине коронавирусом заразились 16 425 человек, 425 пациентов умерли. Общее число инфицированных вирусом SARS-CoV-2 в мире превысило 4,3 миллиона человек; 293 тысячи скончались, более 1,6 миллиона излечились.

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